Администрация Королева провела выездной прием работников космической отрасли

В Королеве в музее предприятия ЦНИИмаш специалисты администрации провели выездной прием сотрудников космической отрасли. С трудовым коллективом также пообщались глава городского округа Игорь Трифонов, депутаты Госдумы РФ Денис Кравченко и Мособлдумы Сергей Керселян.

Они рассказали про решение вопросов транспортной доступности, капитальном ремонте дорог и реализации государственных программ на территории городского округа Королев.

После встречи глава Игорь Трифонов провел личный прием вместе с заместителями и депутатами, представителями различных сфер жизни города. В рамках приема рассмотрели 45 обращений. Главными темами стали вопросы по работе управляющих компаний, благоустройства общественных пространств и дорожного хозяйства.

Отметим, выездные приемы сотрудников градообразующих предприятий проходят в Королеве регулярно.