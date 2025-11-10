Администрация Королева проведет встречу с жителями в микрорайоне Первомайский

Очередная встреча в формате выездной администрации пройдет на этой неделе в молодежном центре «Космос». Жители смогут задать вопросы и озвучить предложения.

Мероприятие состоится 13 ноября с 17:00 до 19:00. На вопросы жителей ответят глава городского округа Королев Игорь Трифонов, первые заместители и заместители главы и депутаты.

Кроме того, на профильные темы готовы будут поговорить представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, МФЦ, прокуратуры, соцзащиты, УМВД, налоговой инспекции, Фонда «Защитники Отечества», Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО и других организаций.

Отметим, что встречи в формате выездных администраций проходят в Королеве регулярно. Это уже 23-й открытый прием с начала года. Жители могут получить консультации и решить различные вопросы в одном месте.