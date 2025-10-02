Администрация Королева проведет встречу с жителями 9 октября

Очередная встреча с жителями в формате выездной администрации пройдет в микрорайоне Юбилейный в Королеве 9 октября. Участники смогут задать все интересующие их вопросы лично главе округа, его заместителям, профильным специалистам, депутатам, представителям управляющих компаний.

На мероприятии соберутся глава городского округа Королев Игорь Трифонов, его заместители, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, муниципальные депутаты, представители управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, Московского областного единого информационно-расчетного центра, многофункционального центра, Торгово-промышленной палаты, прокуратуры, Управления МВД, налоговой инспекции, социальной защиты населения, специалисты сфер здравоохранения, культуры, спорта, образования.

Прием пройдет 9 октября с 17:00 до 19:00 во Дворце культуры «Юбилейный» по адресу: микрорайон Юбилейный, улица Тихонравова, дом № 19.

Отметим, что подобные выездные встречи администрации Королева с жителями уже стали традиционными. С начала года это двадцатый открытый прием. На таких мероприятиях участники могут получить консультации и решить различные вопросы в одном месте. Особенно это актуально для активно работающих жителей, которым некогда ходить по инстанциям для решения проблем.