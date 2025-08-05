Администрация Королева проведет встречу с жителями 7 августа

В Королеве традиционные выездные встречи администрации с жителями проводят два раза в месяц. Очередной такой прием пройдет в микрорайоне Юбилейный 7 августа.

На встрече соберутся глава городского округа Королев Игорь Трифонов, его заместители, депутаты Московской областной думы и городского Совета, представители управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», специалисты городских ресурсоснабжающих организаций, Государственного юридического бюро, МосОблЕИРЦ, многофункционального центра и Торгово-промышленной палаты. Также мероприятие посетят сотрудники прокуратуры, управления МВД, налоговой инспекции, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры, спорта и образования.

Такие встречи помогают оперативно на единой площадке рассмотреть обращения от жителей Королева. Особенно это удобно для работающих горожан, у которых из-за большой занятости нет времени посещать различные инстанции.

Жителей ждут 7 августа в Детской музыкальной школе по адресу: улица Тихонравова, дом № 19А. Мероприятие продлится с 17:00 до 19:00.