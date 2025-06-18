Администрация Королева подписала соглашение о сотрудничестве с РУДН

Глава городского округа Королев Игорь Трифонов и ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов подписали соглашение о сотрудничестве. Преподаватели вуза теперь будут проводить отдельные занятия в школах нукограда.

В тех общеобразовательных учебных заведениях Королева, где программой предусмотрено углубленное изучение иностранных языков, будут проходить занятия с высокопрофессиональными лингвистами Российского университета дружбы народов. Помимо этого, вуз планирует работу в формате «науку — в школу». Педагоги университета будут читать для ребят лекции с акцентом на научный потенциал направления или предмета.

Отметим, что в округе большое внимание уделяют профильному образованию и ранней профориентации школьников. В начале 2025 года администрация Королева подписала соглашение о сотрудничестве еще с одним крупным вузом России — медицинским университетом имени Николая Пирогова. Сегодня в средних общеобразовательных учебных заведениях муниципалитета открыли уже свыше 50 профильных классов. Самыми востребованными направлениями для ребят остаются математическое, инженерное, ИT, языковое, предпринимательское, медицинское и психолого-педагогическое. В новом учебном году добавятся и медиаклассы.