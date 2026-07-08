Колледж «Подмосковье» провел встречу с представителями Солнечногорской больницы

6 июля на базе структурного подразделения №1 колледжа «Подмосковье» прошла рабочая встреча администрации учебного заведения с представителями Солнечногорской больницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Директор колледжа Антонина Юдина и главный врач больницы Лариса Борисова обсудили текущее состояние подготовки студентов. Они отметили, что колледж ежегодно выпускает высококлассных специалистов в области здравоохранения, которые успешно работают в Московской области.

Заместители главного врача Валентина Лазуткина и Евгений Серов, а также ведущий хирург Михаил Строителев высоко оценили материально-техническую базу колледжа. Они подчеркнули, что лаборатории по направлению сестринского дела оснащены современным оборудованием. Это, в сочетании с квалифицированным педагогическим составом, позволяет выпускать востребованных специалистов.

По итогам встречи были намечены пути дальнейшего взаимодействия между учреждениями. Стороны обсудили вопросы практической подготовки студентов, их трудоустройства, а также возможности профессионального переобучения и повышения квалификации сотрудников Солнечногорской больницы.