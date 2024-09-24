Администрация Истры провела выездной прием жителей в Дедовске

Встреча с жителями в формате «выездной администрации» прошла в городе Дедовск. Жители смогли задать все интересующие их вопросы.

В этот раз в топ-3 тем вошли: ремонт подъездов, состояние дорог и земельно-имущественного комплекса. Сотрудники администрации зафиксировали все обращения, внесли в так называемые карточки приема. Локальные обращения будут внесены в планы по текущей работе, а более глобальные — учтут при верстке планов на 2025 года.

Отметим, что в формате «выездной администрации» коммуникация с жителями строится в округе уже третий год подряд. Например, только в Дедовске за это время прошло уже шесть таких встреч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что практика выездных администраций в Подмосковье приносит положительные результаты.

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