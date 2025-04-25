Администрация Истры провела встречу с предпринимателями округа

Сотрудники управления экономического развития и заместитель главы муниципального округа Истра Василий Короткин встретились с представителем бизнес-сообщества. Вместе они обсудили меры информационной и финансовой поддержки предпринимателей.

Также на совещании подробно рассмотрели требования к заявителям на получение субсидий, условия и критерии их предоставления, а также требования к отчетности.

В мероприятии приняли участие 15 предпринимателей. Они смогли задать вопросы и получить ответы по всем интересующим их направлениям, связанным с порядком предоставления финансовой поддержки, сроками проведения конкурсов и их бюджетной составляющей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по государственной программе направят свыше 20 миллиардов рублей.