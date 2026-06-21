Администрация Химок провела встречу с жителями микрорайона Левобережный

19 июня в школе № 29 прошла встреча в формате выездной администрации. Специалисты приняли более 50 обращений от жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и социальной поддержки.

В мероприятии приняли участие глава округа Инна Федотова, представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также ресурсоснабжающих, коммунальных и социальных служб.

Жители дома № 3 на улице Совхозной обратились сразу по нескольким вопросам: содержание дома, капитальный ремонт фасада и кровли, обновление детской площадки. Инна Федотова сообщила, что совместно с Фондом капитального ремонта проведут комиссионный выезд по фасаду и кровле, а по площадке организуют осмотр на месте.

Муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина рассказала, что жители предложили создать при школе музей истории микрорайона Левобережный. Идею поддержали и оформили как официальный наказ в новую Народную программу «Единой России». Наталья Каныгина уверена, что музей станет центром притяжения для жителей всех возрастов.

Подобные встречи проходят регулярно и позволяют оперативно решать проблемы горожан. Жители могут за один вечер получить обратную связь от нескольких специалистов.