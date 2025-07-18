Администрация Химок проведет выездную встречу в Сходне и Фирсановке 23 июля

Специалисты городских служб встретятся с жителями микрорайонов Сходня и Фирсановка в среду, 23 июля. Присутствующие смогут получить консультации по важным вопросам и внести предложения по благоустройству.

В рамках работы выездной администрации в городском округе Химки представители профильных управлений и служб проведут личный прием в микрорайоне Сходня-Фирсановка. Встреча состоится 23 июля с 18:00 до 20:00 в здании гимназии № 23 по адресу: улица Кирова, дом № 5.

Жители смогут задать вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной поддержки, безопасности, а также развития предпринимательства. Кроме того, они смогут оставить предложения по улучшению городской среды.

Формат выездной администрации пользуется спросом у горожан благодаря возможности оперативного взаимодействия с муниципальными структурами. Предложения и заявки также можно отправить онлайн — для этого необходимо отсканировать QR-код и заполнить электронную форму.