Администрация Химок проведет встречу с жителями в микрорайоне Левобережный

Выездной прием администрации Химок пройдет 13 августа в микрорайоне Левобережный. Обратиться с волнующим вопросом каждый желающий сможет с 18:00 до 20:00 в школе № 29 по адресу: улица Совхозная, дом № 16, строение № 6.

Решить вопросы, которые касаются коммунального хозяйства, дорог, благоустройства дворовых территорий или здравоохранения, можно будет удобно в одном месте.

«Встречи в таком формате — это отличная возможность обсудить волнующие вопросы напрямую с представителями власти и сразу получить ответы. Мы с коллегами по депутатскому корпусу также регулярно принимаем участие в таких мероприятиях. Для нас важно иметь возможность лично пообщаться с жителями, услышать их мнения, проблемы и предложения», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Помимо этого, заявители смогут оставить свои предложения по развитию инфраструктуры округа, а также подать заявки на проведение ремонта.