Администрация Химок проведет встречу с жителями поселка Лунево 21 мая

В Химках 21 мая в формате выездной администрации пройдет встреча с жителями поселка Лунево. На вопросы участников мероприятия ответят специалисты профильных ведомств округа.

Сотрудники администрации Химок проведут прием граждан с 18:00 до 20:00 по адресу: поселок Лунево, улица Гаражная, дом № 4 А. Чтобы зарегистрировать запрос, с собой необходимо взять документ, подтверждающий личность.

Жители смогут получить консультацию по вопросам безопасности, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения и предпринимательства. Помимо этого, каждый желающий сможет предложить свои идеи развития городского округа Химки.

Отметим, что формат выездной администрации давно популярен и востребован среди горожан, так как позволяет решать вопросы оперативно. Подобные встречи в Химках проводят каждую неделю.