Администрация Химок проведет прием жителей микрорайона Левобережный 8 октября

Выездной прием администрации пройдет с 18:00 до 20:00 в школе № 29 по адресу: улица Совхозная, 16 (строение 6). На вопросы жителей ответят представители управлений и городских служб.

В администрации отметили, что это отличная возможность обсудить волнующие вопросы напрямую с представителями власти и сразу получить ответы.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу также регулярно принимаем участие в таких мероприятиях. Нам важно иметь возможность лично пообщаться с жителями, услышать их мнения, проблемы и предложения», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Химчане смогут задать вопросы, высказать предложения по коммунальному хозяйству, благоустройству дворов и дорог, здравоохранению и социальной политике.