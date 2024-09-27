Администрация Фрязина встретилась с сотрудниками производства электроники

Встреча в формате выездной администрации прошла на научно-производственном предприятии «„Исток“ имени Шокина» по Фрязине. С главой муниципалитета и профильными специалистами сотрудники обсудили благоустройство территории около завода.

В мероприятии поучаствовали глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, заместители главы, депутаты городского Совета, руководители структурных подразделений и профильных служб, представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Сотрудников волновали вопросы безопасности и ЖКХ, торговли и экологии. Одной из тем стало содержание подходов к предприятию.

«Обратили внимание на качество ремонта ступеней к станции „Фрязино-Пассажирская“ — проведем дополнительные работы, чтобы устранить все недочеты и сделать передвижение безопасным как в теплое время, так и с наступлением холодов. Также актуальная тема — стихийная нестационарная торговля у одной из проходных. Так как многие работники просят оставить торговую точку в указанном месте, совместно с руководством предприятия разрабатываем план мероприятий, как обустроить павильоны и дать возможность предпринимателям вести деятельность на законных основаниях», — прокомментировал Дмитрий Воробьев.

Другие вопросы касались благоустройства территорий Фрязина и Щелкова. Обращения уже передали в профильные ведомства.

Кроме того, во встрече принял участие главный врач Щелковской больницы Николай Красиков и его заместители по направлениям.

Отметим, что на предприятии «Исток» во Фрязине сегодня трудятся более 8500 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».