Администрация Фрязина провела прием жителей в больнице имени Гольца

Администрация городского округа Фрязино провела встречу с жителями, на которой обсуждались актуальные вопросы здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Одной из ключевых тем обсуждения стало укомплектование фрязинской поликлиники специалистами.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы округа Нодар Бощеван, заместитель главы Юлия Шувалова, председатель Совета депутатов Елена Романова, представители управления ЖКХ и благоустройства, а также администрация обособленного подразделения имени Гольца Щелковской больницы.

Жители также подняли вопросы обеспечения лекарственными средствами и технического оснащения детской поликлиники. Участники встречи познакомились с новыми врачами, работающими в поликлинике и стационарных отделениях.

Нодар Викторович также затронул проблему вывоза мусора на улице Полевой, в районе дома 13, где плотная запаркованность мешает проезду мусоровозов к контейнерной площадке. Он пообещал совместно с управлением благоустройства рассмотреть возможность организации дополнительного парковочного пространства для решения этой проблемы.

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства также вызвали активное обсуждение. Жительница дома № 6 по проспекту Мира пожаловалась на некорректную работу лифтового оборудования и неудовлетворительное состояние мест общего пользования. Глава округа заверил, что представители администрации и депутатского корпуса обязательно проведут выездное совещание для решения этих проблем.

Подобные встречи проводятся ежемесячно, предоставляя жителям возможность задать вопросы напрямую представителям власти и получить оперативные ответы.

Также каждую субботу во фрязинской поликлинике проходят тематические приемы врачей, где жители могут пройти обследование у специалистов. В ближайшее время планируется проведение приемов дерматологами и онкологами. Информация о предстоящих приемах публикуется в социальных сетях Щелковской больницы и администрации округа Фрязино.

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