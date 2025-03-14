Администрация Фрязина проведет встречу с жителями 20 марта

Встреча в формате выездной администрации вновь состоится во Фрязине. Профильные специалисты ответят на вопросы жителей.

Мероприятие проведут 20 марта в 18:00 в школе № 5. С жителями встретятся глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и другие представители администрации муниципалитета, а также депутаты, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, коммунальных и социальных служб.

Жители, пришедшие на встречу, смогут задать вопросы по темам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом, образованием и другими.

«Такие встречи — это не просто формальность, а реальный шанс для жителей быть услышанными. Диалог с населением — основа эффективной работы администрации. Мы готовы обсуждать любые темы, которые волнуют жителей. Только вместе мы сможем сделать наш город комфортнее и лучше», — сказал Дмитрий Воробьев.