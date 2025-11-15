Администрация Дубны провела выездной прием жителей микрорайона Черная Речка
Жители микрорайона Черная Речка задали вопросы представителям администрации Дубны. Участники встречи обсудили проект благоустройства нового сквера.
Общественное пространство расположится на территории пустыря на улице Московской.
«Обустроенный, облагороженный, с красивыми деревьями, кустарниками, дорожками, с освещением — он будет только на пользу нашим жителям, родителями с маленькими детьми», — отметила жительница Дубны Ольга Афонина.
Подрядчик в 2026 году благоустроит территорию площадью около 0,7 гектара. Здесь появятся безопасные детские зоны, пешеходные маршруты и освещение, скамейки, озеленение, цветники и новые деревья, а также условия для маломобильных граждан.
Местные жители озвучили свои идеи и предложили взять за образец общественную территорию во дворе на проспекте Боголюбова, которую благоустроили в этом году.
Глава городского округа Максим Тихомиров решил собраться в зимние каникулы, чтобы согласовать детали благоустройства сквера с жителями.
Участники встречи также поделились проблемами в работе почты, жилищно-коммунального хозяйства.
«За два часа активной работы обсудили будущий сквер на улице Московской, поговорили о дальнейшем благоустройстве различных уголков Дубны и о важных инфраструктурных объектах города. Все наказы взяли в работу, договорились с жителями встретиться после проработки вопросов», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.