Администрация Дубны провела выездной прием жителей микрорайона Черная Речка

Общественное пространство расположится на территории пустыря на улице Московской.

«Обустроенный, облагороженный, с красивыми деревьями, кустарниками, дорожками, с освещением — он будет только на пользу нашим жителям, родителями с маленькими детьми», — отметила жительница Дубны Ольга Афонина.

Подрядчик в 2026 году благоустроит территорию площадью около 0,7 гектара. Здесь появятся безопасные детские зоны, пешеходные маршруты и освещение, скамейки, озеленение, цветники и новые деревья, а также условия для маломобильных граждан.

Местные жители озвучили свои идеи и предложили взять за образец общественную территорию во дворе на проспекте Боголюбова, которую благоустроили в этом году.

Глава городского округа Максим Тихомиров решил собраться в зимние каникулы, чтобы согласовать детали благоустройства сквера с жителями.

Участники встречи также поделились проблемами в работе почты, жилищно-коммунального хозяйства.

«За два часа активной работы обсудили будущий сквер на улице Московской, поговорили о дальнейшем благоустройстве различных уголков Дубны и о важных инфраструктурных объектах города. Все наказы взяли в работу, договорились с жителями встретиться после проработки вопросов», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.