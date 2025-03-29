Администрация Дубны провела выездной прием жителей Большой Волги

Специалисты администрации и начальники отделов провели выездной прием жителей Большой Волги. На встрече также присутствовали подрядчики, которые занимаются капитальными ремонтами тепловых сетей.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал о ходе работ на проектах, которые реализуются в этом микрорайоне.

«Проговорили с жителями вопросы модернизации систем теплоснабжения, работы управляющих компаний, безопасности и другие», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

На встречу пригласили представителей подрядчиков. В частности, жители задали вопросы про задержку капитального ремонта теплосетей.

«Еще 4-5 дней, и мы приступаем к благоустройству. Планируем к концу апреля произвести все работы», — отметил представитель подрядной организации Константин Самойлов.

Горожане также обеспокоены сроком реконструкции сквера имени Журавлева. Подрядчик планирует завершить к концу апреля.

«Сейчас будем производить бетонные работы на фонтане, а также работы по устранению недостатков», — пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.

На встрече обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. К этой дате отреставрируют мемориал «Братские могилы». Подрядчик должен отремонтировать плитку, барельеф, звезду, надписи и противотанковые пушки на входе.

Также подготовлена большая культурная программа. Например, в парке семейного отдыха покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина, а на стадионе школы № 2, где во время войны размещался госпиталь, 100 музыкантов исполнят легендарную «Ленинградскую симфонию».