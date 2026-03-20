Администрация Дубны провела встречу с жителями по вопросам благоустройства

Встречи с жителями дворов, которые планируют благоустроить, продолжаются в наукограде. Команда главы Дубны Максима Тихомирова обсудила с горожанами благоустройство территории у домов 19, 21, 23 на улице Октябрьской и дома 4 на улице Карла Маркса.

В текущем году специалисты установят в этом дворе детскую игровую площадку и малые архитектурные формы, приведут в порядок дороги и парковки, обновят освещение и посадят новые деревья и кустарники.

На встрече с представителями администрации городского округа жители высказали свои пожелания и посоветовали, на что нужно обратить внимание при проведении работ. В частности, поступили просьбы установить камеры программы «Безопасный регион» и обустроить тротуар на месте народной тропы.

«Получили от жителей много наказов, будем постепенно их решать и за летний период обустроим здесь комфортное пространство», — отметил Максим Тихомиров.

Всего в 2026 году в Дубне планируют благоустроить пять дворов. Работы начнутся уже весной.