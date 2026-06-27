Администрация Дмитровского округа провела встречу с сотрудниками водоканала

В округе прошла встреча в формате выездной администрации для работников Дмитровского водоканала. На мероприятии присутствовал глава округа Михаил Шувалов, а также советник вице-губернатора Московской области Николай Ханин.

Предприятие обеспечивает округ водоснабжением и водоотведением, в нем трудятся более 500 человек. Один из сотрудников предложил благоустроить зону ручья на улице Спасской — сделать прогулочную зону со скамейками и дорожками. Глава муниципалитета поручил специалистам обследовать место и подготовить предложения.

Александр, работающий в аварийно-диспетчерской службе более 30 лет, попросил приобрести для бригады новый полноприводный автомобиль взамен старого с большим пробегом. Михаил Шувалов поручил своему заместителю Игорю Крулю проработать вопрос.

Николай, инвалид II группы, страдающий диабетом, попросил помочь получить тест-полоски и препарат по льготному рецепту. Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян пояснил, что иногда тест-полоски не совпадают с моделями глюкометров, и пообещал помочь с подбором.

Николай Ханин отметил, что выездная администрация — один из важнейших инструментов взаимодействия с жителями, внедренный Министерством территориальной политики. Он подчеркнул, что прием прошел информативно и плодотворно.