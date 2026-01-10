Власти Дмитровского округа проконтролируют уборку снега у вокзалов

Администрация Дмитровского муниципального округа провела оперативное совещание в связи со снежным штормом, обрушившимся на регион. Власти взаимодействуют с РЖД и контролируют уборку вокзалов, платформ и подъездов к ним, заявил в своем телеграм-канале глава округа Михаил Шувалов.

Он напомнил, что из-за циклона «Фрэнсис» в Подмосковье выпало огромное количество снега. На совещании оперативного штаба Шувалов обсудил с коллегами, как обеспечить безопасность передвижения. Особое внимание решили уделять территориям населенных пунктов и маршрутам с интенсивным пешеходным трафиком.

«Мы понимаем, что в понедельник школьники выходят с каникул, а жители возвращаются к рабочему графику», — подчеркнул глава округа.

В обращении к местным жителям он сообщил, что для расчистки всех территорий потребуется много времени, и попросил отнестись к этому с пониманием. Шувалов добавил, что последствия снегопадов устранят в каждом дворе и каждой деревне.

По его словам, в администрации видят и анализируют все обращения. Исходя из полученной информации формируются задания профильным службам.

«По деревням — работаем по плану. Сначала самые центральные и загруженные, затем — по категориям. Точечно и адресно. Координируем график выезда техники со старостами, чтобы они заранее информировали жителей», — уточнил он.

Глава округа также призвал автомобилистов не мешать снегоуборочной технике и по возможности освобождать для нее проходы.

Управляющие компании уже получили задание в кратчайшие сроки очистить кровли от снега и сосулек.

Ранее волонтеры помогли убрать пешеходные дорожки и подъездные пути у больницы в Дмитрове. Глава округа поблагодарил активистов за поддержку заваленных работой коммунальных служб.