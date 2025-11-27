Администрация Дмитрова провела выездной прием жителей села Рогачево

В выездном приеме администрации Дмитрова приняли участие более 40 жителей села Рогачево и близлежащих населенных пунктов. Мероприятие провели в спортивном зале местной школы.

Жители задавали вопросы по ремонту дорог, благоустройству и жилищно-коммунальной сфере.

Петр Малофеев обратился к заместителю главы Дмитровского округа Сергею Колкову с просьбой провести капитальный ремонт в многоквартирном доме № 17 на улице Мира. Жители жалуются на протечки крыши. Представитель администрации пообещал проконтролировать вопрос, чтобы сотрудники управляющей компании починили кровлю. Также дом будет внесен в планы по капремонту жилого фонда в селе Рогачево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.