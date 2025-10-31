Администрация Чехова провела встречу с жителями поселка Чернецкое

В рамках очередной встречи с жителями в формате выездной администрации глава Чехова Михаил Собакин совместно с профильными специалистами, депутатами, представителями управлений и смежных структур посетили поселок Чернецкое. Темы, волновавшие жителей, касались самых разных сфер: здравоохранение, транспорт, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги.

Помимо этого, жители интересовались вопросами содержания многоквартирных домов, ремонта фасадов зданий, а также приватизации гаражей, которые находятся на территории поселка.

Волновало участников встречи и благоустройство общественных территорий. Граждане обратились к главе округа с просьбой провести в поселке дополнительное уличное освещение. В осенне-зимнее время этот вопрос стал особенно актуальным.