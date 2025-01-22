Администрация Мытищ провела встречу с сельскими старостами в деревне Бородино

Встреча прошла на базе школы № 36 «Новые горизонты». Главной целью встречи стало обсуждение волнующих сельчан тем, ведь с вопросами люди, проживающие в отдаленных населенных пунктах обращаются именно к старостам. Которые, в свою очередь, при необходимости обращаются к руководящему составу городского округа. Коснулись тем благоустройства, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и транспортной доступности.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, с заместителями, представителями депутатского корпуса и Общественной палаты, а также руководителями профильных и ресурсоснабжающих организаций старались решить вопросы на месте, выслушав каждого, кто пришел на встречу.

«К нам в деревню ходит автобус № 23. Мы находимся в водоохраной зоне, соответственно это территория Мосводоканала. Но обустройством павильона должна заниматься администрация. Именно эту проблему я и обозначила сегодня главе городского округа, которая ответила, что наш вопрос будет рассмотрен и решен в течение двух недель. Большое спасибо за обратную связь и оперативность. Уверена, что нам помогут», — поделилась Елена Лосева, староста деревни Пруссы.

Старосты, в свою очередь, отметили, что подобное взаимодействие помогает оперативно решить проблемы и налаживает общение между населением и представителями власти. Подробную информацию о дате и месте проведения следующей «выездной администрации» можно будет найти социальных сетях.