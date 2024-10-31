Администрации Мытищ провела прием сотрудников кабельного производства

Мытищинская компания «ОКБ КП» продолжает укреплять свои позиции в экономике округа и региона, являясь одним из ведущих предприятий. Большинство сотрудников компании — жители городского округа Мытищи, и для их удобства на предприятии была организована «выездная администрация», позволяющая решать личные вопросы без отрыва от работы.

Такой формат взаимодействия с жителями уже давно зарекомендовал себя как эффективный способ решения насущных вопросов. На последней встрече, которая состоялась на территории предприятия, присутствовали профильные специалисты, нотариусы и депутаты. Всего на прием пришли 37 человек, и был рассмотрен 61 вопрос.

Основные темы, которые волновали участников встречи, включали транспортную доступность, капитальный ремонт многоквартирных домов, работу управляющих компаний, дорожные вопросы и благоустройство территории. На все обращения были даны развернутые ответы, а вопросы, требующие более детальной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.

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