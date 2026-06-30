Абитуриенты Подмосковья смогут получить помощь с подачей заявлений в вузы в МФЦ

Жители Московской области могут обратиться за помощью при подаче заявлений в университеты в региональные офисы МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Поступление в вуз — волнительный и важный этап в жизни человека. Мы стремимся поддержать ребят и избавить их от лишнего волнения в этот важный период», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова. В каждом офисе МФЦ Подмосковья функционируют цифровые зоны с доступом на федеральный и региональный порталы Госуслуг, а сотрудники готовы помочь правильно заполнить заявление и прикрепить необходимые документы.

Приемная кампания в российские вузы началась 20 июня 2026 года. Подать документы можно онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Госуслуг, Почтой России или лично, обратившись в приемную комиссию университета. Подача документов Почтой или лично доступна не во всех вузах — этот момент нужно проверить на официальном сайте учебного заведения или по телефону приемной комиссии.

Прием заявлений на бюджетные места завершается в разные сроки. Для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование, документы принимаются до 25 июля. Для тех, кому предстоит сдать внутренние экзамены вуза, — с 10 по 20 июля. Для программ магистратуры и специализированного высшего образования прием документов заканчивается не позднее 20 августа. Точные даты для аспирантуры определяет сам вуз.

Для удобства абитуриентов доступны несколько сервисов на Госуслугах: * «Поступление в вуз онлайн» позволяет подать заявление и автоматически подтянуть часть документов; * «Подобрать вуз» помогает найти и сравнить учебные заведения по направлению и проходным баллам; * сервис для подбора специальностей по баллам ЕГЭ позволяет ввести свои результаты и увидеть программы и вузы, где этих баллов достаточно для участия в конкурсе; * раздел «Найдите себя в списках» дает возможность найти себя по коду поступающего и отслеживать позицию в рейтинге в реальном времени.