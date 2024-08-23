Торжественная церемония вручения паспортов подросткам прошла в Дмитрове

Девять юных жителей Дмитрова получили первые паспорта в День флага. Торжественная церемония прошла в центральном дворце культуры «Созвездие»

Документы вручили ребятам, которым недавно исполнилось 14 лет. Церемонию провели заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина и начальник Управления культуры, туризма, и работы с молодежью администрации Дмитровского округа Виктор Михайлов. Они пожелали подросткам быть патриотами и всегда добиваться желаемого.

Напомним, чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, необходимо подать заявление в МФЦ. Это можно сделать в течение месяца после дня рождения.

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