Более чем 40 школьникам вручили первые паспорта в Балашихе

Руководитель муниципалитета поздравил ребят с прошедшими днями рождения и отметил, что вместе с первым важным документом они получают новые права и обязанности, пожелав им успехов в учебе.

«Сегодня важный день. Уже стало доброй традицией в последний понедельник каждого месяца собираться в этом зале для того, чтобы вручить паспорта новым нашим гражданам Российской Федерации», — сказал Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!», направленной на воспитание чувства патриотизма. Проект реализуется общественно-государственным объединением детей и молодежи «Движение Первых».

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