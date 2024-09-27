Илья Поночевный поздравил с памятной датой экипаж подводной лодки «Дмитров»

Экипаж подводной лодки «Дмитров» отметил 25 октября 38-летие со дня принятия субмарины на вооружение. Глава Дмитрова Илья Поночевный поздравил моряков с этой датой.

Подводную лодку, названную в честь старинного подмосковного города, заложили в 1985 году на заводе «Красное Сормово». Она является самой ходовой субмариной Балтийского флота. Среди боевых задач, которые может выполнять «Дмитров» — разведка, установка минных заграждений и борьба с кораблями противника. Подлодка способна погружаться на глубину 350 метров и развивать скорость 17 узлов. Длина субмарины 72, 6 метра, а ширина — 9, 9.

Власти Дмитровского городского округа плодотворно сотрудничают с руководством подводной лодки. Для кадетов муниципалитета организовывают экскурсии на «Дмитров», встречи с моряками и другие военно-патриотические мероприятия.

Руководитель муниципалитета обратился со словами поздравления к капитану второго ранга Вениславу Баженову и экипажу субмарины. Жители Дмитровского округа испытывают особую гордость, что подводная лодка „Дмитров“ носит имя нашего города», — сказал Илья Поночевный.

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