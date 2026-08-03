Проект «Производительность труда» завершили 343 компании в Московской области

В Московской области 343 предприятия успешно завершили участие в федеральном проекте «Производительность труда». Многие из них применили полученные знания на других участках, что позволило существенно улучшить операционные показатели.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она отметила, что проект работает в регионе с 2019 года и за это время его успешно завершили сотни подмосковных компаний.

Оптимизацией работы предприятий занимается Региональный центр компетенций (РЦК МО) — оператор регионального проекта «Производительность труда». В основе его деятельности лежит подход бережливого производства, который помогает предприятиям уменьшать потери, ускорять рабочие процессы и повышать качество продукции.

Специалисты РЦК анализируют текущие процессы на предприятиях, определяют узкие места и выявляют неэффективные практики. На основе диагностики формируются шаги оптимизации, которые внедряются на пилотном участке. Параллельно сотрудники проходят обучение принципам бережливого производства.

Первые улучшения фиксируются уже через три месяца, а через шесть подводятся итоги трансформации пилотного потока и оценивается ее влияние на работу предприятия.

Участие компаний в проекте принесло совокупный экономический эффект более 11 млрд рублей: средний рост выработки составил 57%, время протекания процессов сократилось на 34%, объем незавершенного производства уменьшился на 33%.

Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку на ИТ-платформе [Производительность.рф](https://xn--b1aedfedwqbdfbnzkf0oe.xn--p1ai/). О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона: [https://invest.mosreg.ru/](https://invest.mosreg.ru/).