Минэкологии Подмосковья дало советы по сбору ягод

Сегодня отмечается народный праздник — Ягодник, также известный как Черничный день. В это время крестьяне отправлялись собирать чернику, которая как раз поспевала в лесах.

Излюбленными местами произрастания черники являются влажные хвойные леса, например, сосновые и еловые. В Подмосковье черничники можно найти на границе Талдомского и Дмитровского городских округов, а также в лесных массивах Сергиево-Посадского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Егорьевского городских округов.

При сборе ягод важно помнить о правилах сохранения популяций. Например, не стоит собирать несозревшие ягоды, так как они не дозреют после сбора. Также лучше собирать ягоды в период массового созревания в сухую погоду, после схода росы, чтобы снизить вероятность обрыва листьев.

Кроме того, в регионе произрастают краснокнижные виды ягод, сбор которых запрещен. К ним относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие. С полным списком можно ознакомиться в Красной книге Московской области по адресу.