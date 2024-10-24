Жители поселка Развилка провели субботник в юго-восточном лесопарке

Активисты, неравнодушные жители, депутаты и работники муниципалитета вышли на внеплановый осенний субботник в юго-восточном лесопарке в поселке Развилка. Им выдали лопаты, грабли и мешки.

Жители попросили благоустроить массив в Развилке. Его включат в государственную программу Московской области «Парки в лесу» на 2025 год.

«Решили провести здесь субботник из-за того, что много обращений жителей с Развилки. Здесь сильно замусорено, так как территория относится к Лесфонду, и мы не имеем права ее содержать. Вместе с нашими гражданами мы добровольно проведем здесь мероприятие», — рассказал депутат Ленинского городского округа Дмитрий Черкасов.

Жители хотят, чтобы здесь появились лавочки, прогулочные дорожки, спортивные площадки и зоны отдыха.

«В каждый двор, в который мы заходили, везде нас просили обустроить лесопарковую зону, чтобы были те места, где могут проводить время люди. У нас очень хороший лес, который необходим. Его надо благоустроить», — сказал депутат Ленинского городского округа Олег Тихонов.