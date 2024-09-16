Около 200 человек приняли участие в памятном забеге в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе состоялся памятный забег, посвященный погибшему при исполнении служебных обязанностей военному корреспонденту «Известий» Семену Еремину. Участие в нем приняли 194 человека.

Гонку приурочили к 194-летию Балашихи. Дистанция забега составила три километра и прошла по улицам Луговой и Новой. Все бегуны получили специальные футболки с изображением «Военные корреспонденты» и эксклюзивные памятные медали. Победителей наградили призами и кубками.

«Самый первый мужчина пробежал дистанцию за 11 минут, а девушка — за 12 минут. Участвовать мог любой желающий, даже с колясками и собаками», — рассказал тренер спортивного комплекса «Союз» Дмитрий Дмитриев.

Напомним, Семен Еремин был опытным военным корреспондентом, освещавшим боевые действия в Сирии, Карабахе и на Украине с начала специальной военной операции. Он неоднократно рисковал жизнью. Смертельное ранение Еремин получил 19 апреля во время атаки украинских дронов-камикадзе. За два дня до этого вышел его последний репортаж.

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