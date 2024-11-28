Концерт к 120-летию первой библиотеки прошел в Солнечногорске
Библиотекарей городского округа Солнечногорск поздравили со 120-летием со дня открытия первой народной библиотеки. Праздничную программу провели в Городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».
Юбилей собрал в зале Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» действующих библиотекарей и тех, кто продолжает быть преданным книге и просвещению.
Директор Солнечногорской межпоселенческой районной библиотеки Василина Забелина отметила, что в 1904 году, когда Солнечногорска еще не существовало, библиотека уже начала свою деятельность. Она была основана по завещанию книгоиздателя и мецената Флорентия Павленкова и располагалась при трехклассном земском училище.
«По такому радостному поводу, как 120-летие первой библиотеки, мы подготовили концертную программу с театрализованными зарисовками, в которых, конечно же, участвуют наши библиотекари и дома культуры», — добавила Василина Забелина.
Слова благодарности прозвучали от начальника управления культуры Павла Журкевича, заслуженного писателя России Марины Линник, председателя Русского союза писателей Анатолия Аринина, председателя всероссийских Васильевских чтений Лидии Майоровой, руководителя центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России» Александра Михайлова, а также депутатов Натальи Ульяновой, Владимира Дацюка и Светланы Лавровой.
Для зрителей с творческими номерами выступили сотрудники и коллективы «Лепсе», театра «Галатея», вокально-хоровой студии «Звучность», а также ученики гимназии № 6 имени Дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского.
«Я работаю в библиотеке больше 25 лет. Работала в разных библиотеках: во взрослых, в последнее время работаю в детской. Я счастлива, что работаю с детьми, книгами, людьми. Вся моя жизнь — это библиотека», — поделилась заведующая Центральной детской библиотекой имени Бориса Васильева Галина Полякова.
Сегодня библиотеки Солнечногорска насчитывают 24 филиала, 62 сотрудника, 19 тысяч читателей и более 275 тысяч книг.
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