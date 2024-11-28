Концерт к 120-летию первой библиотеки прошел в Солнечногорске

Библиотекарей городского округа Солнечногорск поздравили со 120-летием со дня открытия первой народной библиотеки. Праздничную программу провели в Городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».

Юбилей собрал в зале Городского центра народного творчества и досуга «Лепсе» действующих библиотекарей и тех, кто продолжает быть преданным книге и просвещению.

Директор Солнечногорской межпоселенческой районной библиотеки Василина Забелина отметила, что в 1904 году, когда Солнечногорска еще не существовало, библиотека уже начала свою деятельность. Она была основана по завещанию книгоиздателя и мецената Флорентия Павленкова и располагалась при трехклассном земском училище.

«По такому радостному поводу, как 120-летие первой библиотеки, мы подготовили концертную программу с театрализованными зарисовками, в которых, конечно же, участвуют наши библиотекари и дома культуры», — добавила Василина Забелина.