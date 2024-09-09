Еще 11 пар близнецов родились в Видновском перинатальном центре в августе

Видновский перинатальный центр принял 11 пар близнецов в августе. Одной из женщин, родивших двойню, стала многодетная мама из Ленинского округа. Новорожденных Кирилла и Костю на выписке встретили папа, брат и сестра.

В семье уже воспитывают 15-летнюю Екатерину и 10-летнего Дениса. На то, что дома появятся сразу два младших брата, школьники отреагировали по-разному. Мама же такую ситуацию не исключала.

«В семье по маминой линии у нас есть двойняшки. Бабушка решилась на третьего ребенка, а у нее получилось четверо. Моя мама нянчила своих младших братиков, а теперь будет нянчить внучат», — рассказала многодетная мама.

Близнецы Костя и Кирилл появились на свет с разницей в семь минут. Роды были горизонтальными, вокруг собралась большая бригада специалистов.

«Помощь оказали на высшем уровне. Все сотрудники — от акушерки до врачей — очень внимательные, заботливые, отзывчивые и профессиональные!» — отметила мама двойняшек.

Еще неделю специалисты перинатального центра наблюдали за состоянием мамы и детей, и только потом отпустили их домой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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