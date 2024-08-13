Мастер-классы и тематические ярмарки провели ко Дню Вереи

Верея считается самый маленьким городом Подмосковья и насчитывает почти пять тысяч жителей. На празднике работали тематические площадки по ключевым событиям в богатой истории города. Каждый желающий мог окунуться в быт XIX века. Для любителей рукоделия работали мастер-классы и тематические ярмарки. Благодаря реконструкторам на площади города ожили картины времен Наполеоновских войн, а вокруг территории Верейского кремля выросли военно-полевые лагеря французов и русских. Посетители могли подержать в руках военную атрибутику, снаряды и оружие времен Отечественной войны 1812 года.

«Хочу отметить, что это наш общий праздник — праздник для тех, кто родился в этом городе, а также для тех, кто приехал сюда работать и жить. И конечно, это праздник тех, кто любит родную Верею и трудится на ее благо. Желаю нашим жителям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей любимой Верее — процветания», — поздравил начальник Территориального управления Верея Антон Миняев.

Со сцены для жителей и гостей города прозвучали современные популярные и патриотические песни, местные коллективы представили танцевальные номера. Администрация округа наградила общественных деятелей, почетных жителей города памятными сувенирами, подарками и грамотами, а представители Института археологии РАН в торжественной обстановке передали в местный краеведческий музей ценные экспонаты, которые были обнаружены в ходе раскопок в Наро-Фоминском городском округе.