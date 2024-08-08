Жители Мытищ смогут провериться на рак кожи на акции 10 августа

Акция «День здоровой кожи» пройдет в кожно-венерологическом диспансере Мытищ 10 августа. Врачи обследуют пациентов на рак кожи.

Это совместная акция врачей кожно-венерологического диспансера и Мытищинской больницы. Прием проведут дерматовенерологи и онколог.

«Специалисты проведут осмотр кожи, сальных желез, волос и ногтей, дадут рекомендации и расскажут о возможных осложнениях. Нужно помнить, что некоторые заболевания кожи указывают на патологии внутренних органов, но основная задача данной акции — исключить рак кожи», — поделилась заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

Она добавила, что злокачественные новообразования кожи входят в топ-5 распространенных заболеваний в Мытищах.

Акция пройдет 10 августа с 9:00 до 15:00 в кожно-венерологическом диспансере под адресу: улица Мира, дом № 1. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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