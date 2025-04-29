Жители Патриарших прудов попросили Собянина спасти их от самокатчиков

Инициативная группа жителей Патриарших прудов в центре Москвы потребовала запретить передвижение на электросамокатах и мопедах на территории района. Текст обращения москвичей к мэру столицы Сергею Собянину появился в Telegram-канале «Патриаршие» .

«Просим Вас принять решение о полном запрете на Патриарших прудах самокатов и мопедов как средств передвижения, несущих угрозу жизни и здоровью как всем нашим жителям, так и любому гражданину, оказавшемуся на Патриарших прудах в весенне-летний период», — обратились местные жители.

Активисты обратили внимание на то, что травмоопасность для прохожих и водителей в районе резко увеличилась из-за сильной популярности этого места среди москвичей и гостей столицы. Кроме того, местные жители возмущены тем, что хаотично разбросанные самокаты загораживают проход и на без того узких тротуарах Патриарших прудов, а также портят «архитектуру и красоту района».

«Самокаты кидают где попало, особенно у входа в подъезд или посередине дороги. Очень быстро ездят по пешеходным дорогам и тротуарам, бибикают пешеходам», — поделилась с 360.ru местная жительница Ольга.

Необходимость введения запрета на проезд активисты района объяснили тем, что не могут спокойно спать от звуков гремящих моторов и громкой музыки.

«Я не москвичка и не организатор голосования, но хотела бы подписать петицию, ибо самокаты и мопеды — проблема всей страны, а не только Патриков», — поддержала авторов инициативы Оксана.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев выступил с предложением запретить курьерам передвигаться на электросамокатах по оживленным улицам и паркам.