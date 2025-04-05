Жителей шести старых домов в Новогирееве переселили по программе реновации

Жителей шести старых домов в районе Новогиреево переселили в новое жилье по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

После расселения старые строения демонтируют, а на освободившемся месте возведут новое жилье. В Новогирееве программа реновации стартовала в 2023 году, первые жильцы переселились в первую новостройку на Свободном проспекте. Сейчас таких жилых комплексов три, рассказал Овчинский.

«Жители шести старых домов уже отпраздновали новоселье в квартирах по программе реновации, еще двух — переселяются. Всего в Новогиреево предстоит расселить 72 дома, новое жилье получат около 16 тысяч москвичей», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории новостроек высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны и цветники, оборудуют площадки для активного отдыха и спорта, а также устанавливают камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Ранее Овчинский рассказал, что по программе реновации на северо-востоке столицы расселили 70 старых домов, 50 из которых уже демонтировали. В районе Южное Медведково снесли восемь домов, в Бабушкинском районе — 12, еще 11 — в Лосиноостровском.