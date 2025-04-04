50 домов демонтировали по программе реновации на северо-востоке Москвы

На северо-востоке столицы по программе реновации расселили уже 70 старых домов, из которых 50 демонтировали. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

«Так, в районе Южное Медведково снесли восемь домов, в Бабушкинском районе — 12, еще 11 — в Лосиноостровском», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в округе по реновации расселят и снесут 499 старых зданий. Новые квартиры получат более 86 тысяч жителей. На освободившихся площадях возведут новые жилые дома с современной инфраструктурой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.