Жителей Москвы предупредили о грозе с ветром 27 июня

При грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Власти рекомендовали горожанам соблюдать осторожность: не укрываться под деревьями во время непогоды и не оставлять рядом с ними автомобили, а также избегать неустойчивых конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что днем в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Температура воздуха составит от +19 до +22 градусов, атмосферное давление останется в пределах нормы.