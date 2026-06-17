Жителей московского региона предупредили о холоде и дожде в среду

Синоптик Леус предупредил москвичей о дождях, грозах и падении температуры

Сегодня, 17 июня, в столичном регионе ожидается один из самых холодных дней на неделе. Температура воздуха будет на пять-шесть градусов ниже средних многолетних значений, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

«Сегодня, продолжая неторопливо кружить над северо-западными регионами страны, обширный североатлантический циклон вновь будет закачивать в столичный регион массы холодного воздуха и поставлять очаги дождей», — пояснил метеоролог.

Местами возможны раскаты грома. Дневная температура в столице составит +16…+18 градусов, по области — +15…+20 градусов. Ветер юго-западный, от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление — 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг днем также ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем — +16…+18 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в столицу вернется тепло.