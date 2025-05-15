Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 16 мая из-за грозы

Гидрометцентр России объявил 16 мая желтый уровень погодной опасности в Москве из-за первой майской грозы. Об этом сообщил ТАСС .

«Гроза ожидается в период с 12:00 до 18:00 пятницы, кроме того, ожидается ветер с порывами до 16 метров в секунду», — сказали синоптики.

В Подмосковье предупреждение будет действовать до 21:00.

По последнему прогнозу синоптиков, ночью в столице будет облачная с прояснениями погода. В области возможен небольшой дождь. Температура опустится до +8 градусов в городе и до +10 градусов в Подмосковье. В пятницу днем в Москве будет +21 градус, а в области — до +22 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что, несмотря на грядущее потепление, май будет «мокрым и скупым на тепло». Лета, по его словам, пока не видно.