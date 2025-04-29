Заморозки отступили. В Москве и области предсказали потепление

Минувшая ночь в столице и Московской области впервые за несколько дней прошла без заморозков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, минувшая ночь в столичном регионе обошлась без заморозков. Облака атмосферного фронта прикрыли регион от ночного выхолаживания, а юго-западные ветры принесли более теплые воздушные массы», — поделился он.

На базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, столбики термометров показали +6,6 градусов, а в других районах городах колебались от +3 до +7,4 градусов. В Московской области было чуть холоднее — от +1,2 до +6,2 градусов.

По данным синоптика, положительные температуры ожидаются и ближайшей ночью.

Ранее метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru назвала прогноз погоды в Москве на ближайшие дни «не оптимистичным». По ее словам, практически все предстоящие праздничные дни температура воздуха будет ниже климатической нормы.