Замглавы Минэкономразвития высоко оценил опыт ОЭЗ «Технополис Москва»
Замминистра экономического развития Святослав Сорокин посетил особую экономическую зону «Технополис Москва». Он высоко оценил опыт столичной площадки.
Сорокин посетил площадку «Печатники» и расположенные на ней производства. Он отметил, что в ОЭЗ заботятся не только о развитии промышленности, но и о комфорте работников, проводя в год более 200 различных мероприятий.
«Считаем, что такой комплексный подход необходимо масштабировать по стране», — подчеркнул замминистра.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о преференциях для резидентов экономической зоны. В частности, их освобождают от налогов на землю, имущество и транспорт, а налог на прибыль составляет 2% вместо 25%.
«За время деятельности ОЭЗ Москвы объем налоговых льгот резидентов составил свыше 23,4 миллиарда рублей. При этом на каждый рубль налоговых льгот резиденты вложили в экономику города около 11 рублей инвестиций», — подчеркнул он.
По итогам прошлого года Минэкономразвития оценила эффективность ОЭЗ в 100%.