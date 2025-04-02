Выставку «Москва промышленная. Город будущего» признали событием года

Выставка «Москва промышленная. Город будущего», проходившая в Экспоцентре с 10 августа по 8 сентября, победила в ежегодной премии «Событие года» в двух номинациях. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Более 70 тысяч человек посетили экспозицию и ознакомились с инновационным оборудованием московской промышленности. Мы провели более 600 познавательных мероприятий для гостей всех возрастов», — рассказал он.
Выставка состояла из 10 секторов по отдельным отраслям и направлениям московской промышленности. Экспозиции были интерактивными, что позволило посетителям наглядно знакомиться со столичным индустриальным сектором и приобретать новые знания и навыки.
Среди самых популярных экспонатов — скульптура из разноцветных кабелей «Человек из проводов». Для арт-объекта использовали 337 метров кабеля, произведенного в Москве. Кроме того, посетители активно изучали беспилотный вертолет, способный поднимать в воздух до тонны груза, и смотрели иммерсивное шоу о московской промышленности на 30-метровом макете ракеты-носителя «Ангара-А5».
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