Выставка «Сколково: 15 лет инноваций» открылась в Госдуме
В Государственной думе открылась выставка «Сколково: 15 лет инноваций». Организатором экспозиции выступил комитет по экономической политике, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Модератор открытия Денис Кравченко поприветствовал председателя ГД Вячеслава Володина.
«Руководство Государственной думы, наш комитет придают большое значение проведению этой выставки», — отметил парламентарий.
Глава комитета по экономической политике Максим Топилин напомнил, что идею создания Сколково в свое время поддержал Дмитрий Медведев. Это был первый инновационный прорыв и попытка уйти от стандартного регулирования.
В Сколкове завершается строительство лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный корпуса оснастят современным медицинским оборудованием.