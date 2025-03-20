Выставка «Сколково: 15 лет инноваций» открылась в Госдуме

Модератор открытия Денис Кравченко поприветствовал председателя ГД Вячеслава Володина.

«Руководство Государственной думы, наш комитет придают большое значение проведению этой выставки», — отметил парламентарий.

Глава комитета по экономической политике Максим Топилин напомнил, что идею создания Сколково в свое время поддержал Дмитрий Медведев. Это был первый инновационный прорыв и попытка уйти от стандартного регулирования.

В Сколкове завершается строительство лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный корпуса оснастят современным медицинским оборудованием.