Школу с физкультурным комплексом построят в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове

Школу с физкультурно-оздоровительным комплексом построят в жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцове. Она будет рассчитана на 750 мест.

Как сообщили в подмосковном Минжилполитики, площадь физкультурного комплекса в составе школы составит около 5,9 тысячи квадратных метров.

В составе учреждения будут две спортплощадки, беговые дорожки, полоса препятствий, а также площадки для игр в баскетбол и волейбол, зоны для прыжков в длину и места для подвижных игр.

Сейчас на объекте завершают монолитные работы и монтируют коммуникации.

Всего в школе обустроят 46 учебных кабинетов и помещения для групп продленного дня. Каждый класс будет вмещать до 26 человек.

На территории ЖК уже построены два детских сада на 115 и 170 мест.