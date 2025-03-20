Школу с физкультурным комплексом построят в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове
Школу с физкультурно-оздоровительным комплексом построят в жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцове. Она будет рассчитана на 750 мест.
Как сообщили в подмосковном Минжилполитики, площадь физкультурного комплекса в составе школы составит около 5,9 тысячи квадратных метров.
В составе учреждения будут две спортплощадки, беговые дорожки, полоса препятствий, а также площадки для игр в баскетбол и волейбол, зоны для прыжков в длину и места для подвижных игр.
Сейчас на объекте завершают монолитные работы и монтируют коммуникации.
Всего в школе обустроят 46 учебных кабинетов и помещения для групп продленного дня. Каждый класс будет вмещать до 26 человек.
На территории ЖК уже построены два детских сада на 115 и 170 мест.