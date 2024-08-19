Масштабная выставка «Москва промышленная. Город будущего» открылась в Экспоцентре. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он добавил, что экспозиция состоит из 10 секторов: фармацевтика и медицина, авиа- и автомобилестроение, БПЛА, ракетно-космическая промышленность и другие. Отдельную часть выставки займет продукция ОЭЗ «Технополис Москва».

Состоится более 200 мастер-классов и других мероприятий, на которых можно будет обучиться столярному мастерству или изготовить картину из микроэлектроники.

Компания «Парус электро» представила зарядные станции для электромобилей мощностью 180 киловатт. Предприятие выпускает широкую линейку силовой и преобразовательной техники.

«Мы рады, что плоды трудов наших инженеров, конструкторов и рабочих оценят сотни тысяч гостей выставки из разных уголков России», — отметил гендиректор компании Максим Жовнер.

Организатором выставки выступает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. Продлится она до 8 сентября.