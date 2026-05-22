Выставка графических работ Петра Скляра открылась в галерее «Солянка»

Персональная выставка «Словографика» художника Петра Скляра открылась в московской галерее «Солянка» в минувший четверг, 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба проекта «Русский стиль», выступившая организатором экспозиции.

На выставке художник представил 20 графических работ с сочетанием иллюстрации и текста в виде цитат известных людей, а также русских пословиц и поговорок. Свой творческий метод Скляр назвал «словографикой».

Для создания картин художник использовал технику высокой печати. Организаторы выставки пригласили зрителей ознакомиться с решением совместить классическую гравюру с геральдикой и эстетикой татуировки, наполненной народной мудростью.

Фотовыставка «Прекрасное далеко…» путешественника Георгия Башкина открылась в Раменском историко-художественном музее. В экспозицию включили снимки, которые автор сделал во время поездок по восточным регионам России.